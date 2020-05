FC Nantes – Mercato : 4 M€ pourraient séparer Kita d’un buteur de standing

true

Waldemar Kita aimerait recruter un attaquant de calibre au mercato. Problème : le FC Nantes a déjà misé gros sur Renaud Emond cet hiver.

Waldemar Kita sait qu’il n’est pas aimé par une frange des supporters du FC Nantes. Le président des Canaris continue pourtant d’avancer en compagnie de son fils Franck et de son ego de chef d’entreprise méritant.

L’homme d’affaires franco-polonais a aussi su avec le temps tisser une organisation dans laquelle il est à l’aise concernant la gestion des transferts. Dans le giron du club nantais, on sait ainsi que ce sont les agents qui font la pluie et la beau temps chez les Canaris. Le tentaculaire Mogi Bayat, officieusement, contrôle ainsi une partie des mouvements dans le sens des départs et des arrivées. L’agent sulfureux pourrait travailler sur le recrutement d’un attaquant de calibre cet été. Emmanuel Merceron l’a affirmé en fin de semaine.

Les 4 M€ investis sur Emond cet hiver font mal au FC Nantes

Problème : le FC Nantes a déjà misé gros sur Renaud Emond cet hiver, ce qui pourrait grever cette nouvelle attente. « Ne pas oublier non plus que les 4M€ sortis pour Emond font assez mal, a ajouté l’insider sur Twitter. Donc oui, recherche d’un gros 9. Mais avec le réseau Kita/Bayat, on verra si c’est possible. Et surtout si on a la même notion de gros 9 qu’eux…. »