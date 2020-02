FC Nantes – Mercato : Abdoulaye Touré rêve d’un grand club

true

Christian Gourcuff a frappé un grand coup samedi face à l’OM (3-1). L’entraîneur du FC Nantes avait décidé de faire démarrer Abdoulaye Touré sur le banc, et bien lui en a pris puisque son milieu Imran Louza – Mehdi Abeid a brillé devant l’entrejeu marseillais.

Mettre Touré sur le banc obéit à une certaine logique. Si le capitaine des Canaris reste un joueur exemplaire dans l’état d’esprit, ses failles sont apparues sur le plan technique. La question d’un départ au mercato pourrait-il être de nouveau d’actualité cet été ? L’intéressé entrouvre encore la porte à partir de juin prochain.

« Je suis ambitieux, donc ça passe par de plus grands clubs »

« Quand j’étais petit, mon club de cœur était l’AC Milan, a-t-il affirmé dans Onze Mondial. C’était à l’époque du grand Milan et aujourd’hui, ça a un peu changé ! Je suis moi-même professionnel donc ma vision est totalement différente. Je n’ai pas de club préférentiel, je dirais que je suis ouvert à tout championnat. Un départ ? Je me dis que si ce n’était pas cet été, ce sera forcément à un moment. J’ai montré haut et fort que je voulais partir, découvrir quelque chose de nouveau. Je suis quelqu’un d’ambitieux, donc forcément ça passe par de plus grands clubs et des perspectives un peu plus conséquentes. Malheureusement, ça ne s’est pas fait, mais aujourd’hui, j’ai un nouveau rôle et c’est un mal pour un bien. »