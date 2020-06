FC Nantes – Mercato : Alban Lafont, les conditions d’un départ cet été se précisent

true

Bien parti pour honorer son prêt à terme au FC Nantes, Alban Lafont (21 ans) ne quittera les Canaris que si un club signe un chèque supérieur à 10 M€. Explications.

Si, comme nous vous l’indiquions plus tôt dans la journée, Alban Lafont n’est pas la priorité de la Fiorentina sur les saisons à venir, cela ne veut pas pour autant dire que le gardien international Espoirs, prêté avec option d’achat au FC Nantes jusqu’en juin 2021, restera chez les Canaris cet été ou à l’horizon 2021.

En dessous de 11 M€, la Fiorentina est perdante

Comme révélé il y a quelques semaines, plusieurs clubs parmi lesquels le Real Madrid songent à l’ancien Toulousain pour préparer l’avenir ou faire office de doublure. Si une belle offre venait à tomber sur le bureau des dirigeants de la Viola, ces derniers l’étudieront avec sérieux, quitte à payer 4 M€ de dédommagements au FCN pour mettre prématurément fin au prêt.

Cependant, il faudra que l’offre soit particulièrement solide… Et supérieure à 10 M€. En effet, la Fiorentina devra rétrocéder une partie du transfert à Nantes à l’été 2020 et n’envisagera donc pas une vente à moins que l’offre reçue ne dépasse le montant de la clause de rachat des Canaris (7 M€) plus la pénalité. C’est donc un minimum de 11 M€ qu’il faudra débourser pour arracher Lafont au FCN cet été. Le Real Madrid est prévenu.