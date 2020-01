FC Nantes – Mercato : Basila fait une annonce forte sur sa situation

true

S’il n’a pas toujours eu la confiance de ses entraîneurs au FC Nantes, Thomas Basila (20 ans) commence petit à petit à se faire une place au soleil avec Christian Gourcuff. Défenseur central n°4 de l’effectif, le natif d’Orléans devrait même être titulaire samedi soir face à l’OL du fait des absences annoncées de Nicolas Pallois et Molla Wagué. Une situation presque inéspérée quand on sait qu’il y a encore un an, Vahid Halilhodzic ne comptait pas vraiment sur lui même s’il l’avait lancé dans le grand bain contre Lyon (déjà).

« Je n’ai jamais décidé de partir »

Sous contrat avec les Canaris jusqu’en juin 2021, Basila savoure son retour en grâce. Présent en conférence de presse, l’international U20 tricolore (7 capes) assure n’avoir jamais douté ni pensé à plier bagage.

« Je n’ai jamais décidé de partir. J’ai eu du temps de jeu : c’était l’un de mes objectifs. J’ai discuté avec le coach, il m’a dit que si je faisais bien les choses, il y aurait des opportunités et c’est le cas », a glissé l’intéressé, qui a disputé son 10e match professionnel dimanche face à l’ASSE. L’un des premiers comme défenseur central, lui qui a souvent été invité à dépanner dans les couloirs défensifs.