FC Nantes – Mercato : Benavente a déjà un club en tête au Pérou

International péruvien né en Espagne, Cristian Benavente (FC Nantes, 25 ans) n’a jamais joué au Pérou. Il ne l’exclut cependant pas.

Prêté par le FC Pyramids au FC Nantes, Cristian Benavente (25 ans) n’étirera sans doute pas son bail au delà de cet été dans la Cité des Ducs. Apparu à seulement 13 reprises cette saison (406 minutes pour une passe décisive), le Péruvien n’a jamais justifié son étiquette d’ancienne pépite du Real Madrid. Il est fort probable que le protégé de Mogi Bayat retourne en Egypte avant un éventuel départ.

« Le premier nom qui me vient ? L’Alianza Lima »

Toujours focalisé sur son objectif de s’imposer en sélection du Pérou en prévision de la Copa America, Benavente a accordé un entretien à « AS » où il n’exclut pas de retourner dans son pays afin de se mettre en valeur aux yeux de son sélectionneur. Un coach (Ricardo Gareca) avec lequel il maintient le contact depuis son confinement nantais.

Quant à savoir quelle serait la première équipe péruvienne qui lui vient en tête, le milieu offensif né en Espagne ne se cache pas : « Le premier est l’Alianza Lima. Ce club a de nombreux fans à la maison, dans la famille de mon grand-père, et c’est pourquoi c’est le premier qui me vient à l’esprit. Cela ne veut pas dire que je suis fan, mais c’est le premier qui me vient à l’esprit », a-t-il expliqué.