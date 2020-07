FC Nantes – Mercato : bilan, supporters… Les confidences de Dupé suite à son départ

true

Comptant parmi les plus anciens joueurs de l’effectif du FC Nantes, Maxime Dupé (27 ans) a décidé de quitter définitivement le nid cet été, convaincu par son année de prêt à Clermont. Il y a quelques jours, l’ancien gardien remplaçant a signé au Toulouse FC. Il s’est confié à « Ouest-France » sur ce départ après 12 ans de bons et loyaux services.

« Je n’ai aucun regret »

Le natif de Malestroit, qui n’a disputé que 45 matches titulaires avec les Canaris, n’a aucun regret sur son expérience. « Je peux me regarder dans une glace. J’ai connu des hauts et des bas, mais j’ai toujours tout donné pour ce maillot. Après, sur les différentes séries de match que j’ai pu faire, notamment au tout début de ma carrière avec Michel Der Zakarian, je pense que j’aurais mérité de continuer à jouer et ne pas retourner sur le banc. Le petit point noir se situe là. J’ai même presque le sentiment que, lorsque je méritais d’enchaîner les matches, j’étais stoppé dans mon élan. Et, à l’inverse, qu’on m’a parfois maintenu dans des périodes où je méritais un peu moins », a-t-il analysé en toute franchise.

L’ambiance de la Beaujoire va lui manquer

Quelle image espère-t-il laisser de son passage à Nantes ? Celle d’un « mec droit, professionnel, travailleur, qui n’a jamais triché ». « C’est l’image que j’aimerais laisser, au-delà du gardien de but », explique-t-il, profitant de la tribune offerte pour remercier les supporters des Jaune et Vert : « Ce qui me manquait déjà la saison dernière, c’est l’ambiance de la Beaujoire. Ça reste exceptionnel. Le club a la chance d’avoir ça ».