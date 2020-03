FC Nantes – Mercato : Blas avait une dent contre les Canaris

true

Ludovic Blas (22 ans), qui a signé au FC Nantes l’été dernier en provenance de l’EA Guingamp, serait presque venu à reculons tant il gardait un mauvais souvenir de la Beaujoire.

Si la saison devait s’arrêter là, celle de Ludovic Blas pourrait sans doute être qualifiée de « peut mieux faire. » Arrivé au FC Nantes l’été dernier en provenance de l’EA Guingamp, le milieu offensif a mis du temps avant de prendre confiance au sein de l’escouade drivée par Christian Gourcuff. Le joueur de 22 ans le dit lui-même.

« J’ai eu du mal au début mais je pense que ça peut se comprendre, a-t-il expliqué sur le site officiel des Canaris. J’arrivais dans un nouvel environnement et c’était la première fois que je changeais de club. J’ai eu du mal, sincèrement. Mais ce qui m’a aidé, c’est la confiance du coach. Mes premiers matches n’étaient pas très bons mais il m’a toujours fait jouer alors qu’il avait la possibilité de me sortir. La première fois que j’ai vraiment pris du plaisir, c’était face à Nice (1-0, 5 octobre). Et mon premier but en L1 avec le maillot jaune contre Saint-Étienne (2-3, 13ème journée) a aussi tout déclenché. »

Son début de carrière, son arrivée à Nantes, la première partie de saison… @ludo9722 se livre ⤵ — FC Nantes (@FCNantes) March 21, 2020

Depuis, Blas a réussi quelques prestations de qualité et a gagné la confiance de Gourcuff. Aussi, le milieu offensif est très heureux de pouvoir compter sur le public du FC Nantes, qu’il ne connaissait que trop bien pour en avoir été toujours victime dans le passé. « C’est incroyable. J’étais déjà venu ici avec Guingamp et je n’avais pas passé un bon moment puisque je n’ai jamais gagné ici, sourit-il. Après, je suis quelqu’un qui aime bien communier avec les supporters. Ils viennent nous voir pour nous supporter et les rendre heureux, c’est important pour moi. »