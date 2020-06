FC Nantes – Mercato : bonne nouvelle dans le dossier Rebocho (EA Guingamp)

true

Le latéral gauche portugais n’a pas été conservé par le Besiktas et il est de retour à l’En Avant Guingamp. Qui va le vendre au plus offrant.

Le Besiktas Istanbul a annoncé ce samedi qu’il ne conservait pas Pedro Rebocho. Le latéral gauche était prêté par l’En Avant Guingamp avec option d’achat. Mais les Aigles, comme la plupart des clubs européens, ont été durement touchés par la crise financière liée à la pandémie de Covid-19 et ils n’ont pas pu verser l’indemnité attendue par EAG.

Du coup, retour à la case bretonne pour le Portugais. Mais il ne devrait pas rester bien longtemps chez les pensionnaires de Ligue 2. En effet, plusieurs clubs le suivent de près, dont le FC Nantes. Sous contrat jusqu’en 2022, le joueur de 25 ans bénéficierait, selon le quotidien lusitanien O Jogo, de plusieurs touches en France, dont les Canaris, et à l’étranger.

Le site spécialisé Transfermarkt situe sa valeur aux alentours des deux millions d’euros. Mais différentes sources assurent que Guingamp réclamera un peu plus de deux fois plus pour le laisser filer. Et ce à condition que les enchères ne montent pas entre les différents prétendants. En tout cas, le FC Nantes sait que Rebocho est à vendre.