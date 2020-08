FC Nantes â€“ MercatoÂ : Ã§a bouge pour TourÃ©, Gourcuff bloque un indÃ©sirableÂ !

true

Des clubs italiens se sont réveillés sur le cas d’Abdoulaye Touré. Une situation qui pousse le FC Nantes à revoir ses plans dans l’entrejeu.

Ce n’est pas un secret : Abdoulaye Touré (26 ans) dispose d’un bon de sortie au FC Nantes. Déjà ouvert à un départ il y a un an, l’ancien capitaine des Canaris n’a pas changé d’avis et souhaite toujours démarrer un nouveau projet même s’il s’est préparé le plus sérieusement du monde avec les Jaune et Vert.

Alors qu’on pensait que la porte s’ouvrirait plutôt du côté de la Premier League, l’enfant de Malakoff pourrait finalement atterrir… en Série A. En effet, « Foot Mercato » rapporte un intérêt de la Sampdoria de Gênes et du Genoa. Les premiers nommés auraient même déjà programmés un rendez-vous la semaine prochaine pour avancer sur le dossier.

Gourcuff prêt à donner une chance à Abou Ba ?

L’évolution de la situation d’Abou Ba est-elle liée au cas Touré ? Ce n’est pas impossible. Il y a quelques semaines, à l’issue du stage à Annecy, Christian Gourcuff laissait entendre que l’ancien Nancéien était sur le marché : « Abou est revenu de Grèce, il est sous contrat, maintenant c’est compliqué pour des jeunes comme ça de trouver une place dans le groupe. Il faut réfléchir à la situation ».

Dans son dernier live sur Twitch, Manu Lonjon a annoncé que le coach breton avait pris la décision de conserver encore un peu Abou Ba pour le voir à l’oeuvre lors des matches amicaux. Deux clubs de Ligue 2, le SM Caen et l’ESTAC, seraient à l’affût pour le récupérer si la porte venait à s’ouvrir…