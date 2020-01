FC Nantes – Mercato : Cardiff n’a toujours pas apuré ses comptes pour Sala

true

Voilà un an qu’Emiliano Sala nous a quittés et l’émotion est toujours aussi forte. Dimanche, un hommage sera d’ailleurs rendu à la Beaujoire pour le choc de l’Atlantique entre le FC Nantes et les Girondins de Bordeaux (17h). L’Équipe a interrogé la mère et la frère de l’ancien attaquant argentin mais s’est aussi penché sur le feuilleton de son transfert vers Cardiff, qui s’élève à 17 M€ (hors bonus).

Celui-ci fait l’objet d’un contentieux entre les deux parties, depuis le refus du club gallois de payer la première tranche de 6 M€.

Ce versement initial était prévu le 26 janvier. Le club gallois avait décidé de geler la transaction. Après sept mois de procédure, un verdict favorable au FCN a été rendu, fin septembre, en ordonnant aux Bluebirds de payer la somme de 6 M€ (avec intérêts de 5 %), sous peine d’une interdiction de recrutement.

#FCNantes Voici le maillot porté par les joueurs du FCN dimanche lors de #FCNFCGB en hommage à #Salahttps://t.co/IJ8sQxU2jT — David Phelippeau (@dphelippeau) 21 janvier 2020

À la suite de cette décision, Cardiff City a décidé de faire appel devant le TAS et obtenu une extension de délai pour présenter son mémoire d’appel. Ce délai court jusqu’au 29 janvier. Selon une source proche du FC Nantes, Cardiff n’a pas réglé le deuxième versement de 6 M€, qui était prévu il y a trois semaines. Quant au troisième et dernier paiement (de 5 M€), il est programmé au 1er janvier 2021. Soit deux ans après ce triste événement.