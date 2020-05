FC Nantes – Mercato : ce constat alarmant sur Chirivella qui devrait alerter Gourcuff

true

S’il présente un profil technique à la récupération, on ne peut pas dire que Pedro Chirivella soit un hommes de statistiques. Les siennes sont bien pâles.

D’ici quelques jours, Pedro Chirivella devrait être un joueur du FC Nantes. Le milieu de terrain espagnol de 22 ans va quitter Liverpool, où il avait signé en 2013, sans avoir pu y percer. Et c’est justement là que le bât blesse. Le Liverpool Echo s’est demandé pourquoi Chirivella n’avait pas réussi à s’imposer chez les « Reds ». La réponse devrait faire réfléchir Christian Gourcuff…

La première chose, c’est que l’Espagnol est un milieu de terrain défensif technique, à la Xabi Alonso, qui préfère faire courir le ballon que courir lui-même. Et ça, ça ne passait pas auprès de Jürgen Klopp, qui attend de ses milieux de terrain un pressing de tous les instants. Admettons que le jeu prôné par Gourcuff au FCN convienne mieux à Chirivella, il reste tout de même un autre problème : son manque d’efficacité.

Depuis 2015, en 5.200 minutes jouées avec les pros de Liverpool ou ceux des Go Ahead Eagles et de Willem II, où il a été prêté, il a affiché une moyenne de 0,03 but, 0,09 passe décisive, 0,45 tir et 1,01 dribble par match. Si, en tant que milieu défensif, il ne lui est pas forcément demandé d’attaquer, signalons qu’il tente en moyenne moins d’une passe dans la profondeur par rencontre et qu’il porte le ballon moins d’une minute. Des statistiques vraiment pas aguichantes…