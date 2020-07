FC Nantes – Mercato : c’est définitivement fini pour Adolfo Gaich !

true

Comme révélé par la presse argentine, Adolfo Gaich (San Lorenzo), attaquant suivi par le FC Nantes, va signer au CSKA Moscou.

Cité parmi les cibles du FC Nantes en attaque, Adolfo Gaich (San Lorenzo, 21 ans) ne viendra pas sur les bords de l’Erdre. Si les Canaris se sont bien vus proposer les services de l’international argentin, le club ligérien n’a finalement pas décidé de pousser plus loin cette piste. Selon David Phelippeau, l’offre évoquée par « L’Equipe » de 3,5 M€ n’aurait même jamais existé.

S’il ne correspondait pas au profil souhaité par Christian Gourcuff et la cellule de recrutement du FCN, Gaich plaisait vraiment beaucoup à certains clubs en Europe… Parmi lesquels le CSKA Moscou. Même s’ils ont essuyé un premier refus du joueur et de son agent, le club russe a poursuivi ses efforts et va être récompensée.

Comme évoqué dès hier par la presse argentine, le buteur de San Lorenzo, en fin de contrat à l’été 2021, va bel et bien signer à Moscou contre un chèque de 8,5 M€ correspondant à 100% des droits du joueur. Le CSKA s’est également engagé à verser 20% de la plus-value au club de la banlieue de Buenos Aires. De son côté, Adolfo Gaich s’est entendu sur un contrat de cinq saisons avec son futur club. Il ne manque plus que l’officialisation.