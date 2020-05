FC Nantes – Mercato : Chirivella aurait snobé l’offre de Liverpool

Annoncé proche du FC Nantes, également cité à Levante et Grenade ainsi qu’au Glasgow Rangers, Pedro Chirivella (milieu, 23 ans) fait partie des jeunes joueurs en fin de contrat les plus courtisés du moment. Pour s’éviter le départ de son jeune Espagnol, Liverpool a récemment dégainé. Comme révélé par la version anglaise de Goal, un contrat de 5 ans a même été offert à Chirivella, un joueur apprécié de Jürgen Klopp.

Pourtant si l’on en croit le « Liverpool Echo », Pedro Chirivella ne prolongera pas avec les Reds. Ce dimanche après-midi, le quotidien de la Mersey fait le point sur le dossier, expliquant que l’ancien joueur de Valence, arrivé en 2013 et qui n’a réellement pu s’exprimer que sur quelques matches de Coupe et des prêts (Go Ahead Eagles, Willem II et Extremadura), aspire à un nouveau challenge.

« L’Espagnol n’a pas encore pris de décision sur son avenir avec un certain nombre de clubs envisageant de le recruter mais le désir du joueur est de jouer régulièrement en équipe première », assure le quotidien. Le FCN a donc bel et bien toutes ses chances comme révélé par les médias français et espagnols.

