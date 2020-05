FC Nantes – Mercato : Chirivella, c’est bouclé !

true

D’après Ouest-France, le FC Nantes a finalisé un nouveau renfort en la personne du milieu espagnol Pedro Chirivella (Liverpool).

Après Jean-Charles Castelletto et Moses Simon, le FC Nantes semble bel et bien parti pour conclure sa troisième recrue en la personne de Pedro Chirivella. Le dossier ne devrait plus tarder à se concrétiser. Selon Ouest-France, ce serait même fait. « Le milieu espagnol de 23 ans est en passe de s’engager avec le FC Nantes », affirme le média.

Le quotidien régional croit savoir que le joueur a passé avec succès sa visite médicale à Paris mercredi. En fin de contrat à Liverpool, où il était arrivé en 2013, l’ancien joueur de Valence « jouera pour le FC Nantes, où il a signé pour trois ans », affirme encore Ouest-France. Deux clubs espagnols concurrençaient le FCN sur le dossier : Grenade et Levante.