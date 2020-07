FC Nantes – Mercato : Chirivella coche toutes les cases pour séduire Gourcuff

true

Même si le FC Nantes a livré une partition quelconque face à Anderlecht, Pedro Chirivella a encore tiré son épingle du jeu.

Dans un match amical au contexte particulier après la découverte de trois cas positifs au Covid-19 chez les Canaris qui a entraîné plusieurs changements dans le groupe, le FC Nantes n’a pas franchement brillé face à Anderlecht (0-0).

Après la rencontre, dans des propos relayés par Ouest France, Christian Gourcuff a donc relativisé la performance poussive de chez hommes. D’autant plus que le club belge a mis beaucoup d’ingrédients pour embêter les Canaris. « Il ne faut pas oublier que c’est une demi-équipe qui était absente. Mentalement on doit se préparer à la compétition et c’est aussi ce type de match qui peut nous préparer à ça. L’autre jour, face à Nyon, c’était relativement facile, même si dans le premier quart d’heure, ils ont mis de l’intensité cela n’a rien à voir avec Anderlecht. Ces derniers ont mis de l’intensité dans le pressing. Mais, malgré tout, on a présenté quelque chose de correct », a estimé le coach nantais.

Un Christian Gourcuff qui semble de plus en plus sous le charme d’une de ses recrues. Pedro Chirivella, dans une rencontre assez terne, a été l’une des rares éclaircies nantaises. Son profil complet séduit de plus en plus son coach, sans doute convaincu d’avoir réussi une belle pioche en le recrutant. « On a des situations où l’on doit être placé et lui, sur le plan tactique, il sait justement quand alterner ces moments de pressing et ces moments de placements. Ce n’est pas un joueur dont sa qualité première est de récupérer les ballons mais son état d’esprit lui permet de le faire. C’est surtout sa sensibilité par rapport au jeu qui lui vaut d’être juste dans ses choix », a expliqué le technicien des Canaris.