FC Nantes – Mercato : confinée en Espagne, une recrue veut y rester la saison prochaine !

Prêté au FC Nantes, Cristian Benavente (Pyramids FC, 25 ans) semble heureux en France. Cela ne l’empêche pas de penser à revenir en Espagne, où il est confiné.

Cristian Benavente (25 ans) fait partie de ces joueurs difficilement lisibles. Si on sent que le milieu péruvien du FC Nantes a du talent dans les jambes, son manque de constance ne lui donne pas assez de crédibilité pour être titulaire aux yeux de l’exigeant Christian Gourcuff. Prêté cette saison par le Pyramids FC, Benavente ne devrait pas donc faire de vieux os au FC Nantes. Surtout si l’exercice actuel devait être tronqué. En attendant, l’intéressé n’a que des bons mots sur son expérience en France.

« Le niveau du championnat me plaît, ainsi que la passion et les stades dans lesquels je joue, a-t-il affirmé dans le quotidien espagnol AS. Là, je suis prêté au FC Nantes et j’ai encore deux ans de contrat au Pyramids FC, où il y a un très grand projet. Cet hiver, j’ai eu plusieurs options pour partir, pas seulement en Espagne. J’ai préféré terminer la saison au FC Nantes et mon agent le voyait aussi ainsi. »

Ancien du Real, Benavente rêve d’un retour en Espagne

Sur un départ des Canaris, Benavente se veut lucide et a déjà ciblé où il pourrait rebondir en 2020-2021. « Nous analyserons la situation en fin de saison et on prendra alors une décision, poursuit le Péruvien confiné avec sa famille à Madrid. Ce qui est certain, c’est que mon expérience cette saison est positive pour moi, je considère que j’ai atteint aujourd’hui ma maturité footballistique. La vérité est que j’aimerais revenir en Espagne tôt ou tard. Ma dernière expérience était au sein du Castilla, au Real Madrid… Je suis ensuite parti en Angleterre, en Belgique, en Egypte et maintenant en France. L’Espagne, je me dis pourquoi pas ? C’est le pays où je suis né, ma famille vit ici. C’est une bonne option. »