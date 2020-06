FC Nantes – Mercato : des portes de sortie s’entrouvrent pour Coulibaly

true

Parmi les enjeux du Mercato du FC Nantes, la quête d’un numéro 9 fait partie des priorités. Mais pour cela, il faudra vendre.

Et bien évidemment, les regards se tournent prioritairement vers Kalifa Coulibaly. Le géant malien ne semble plus vraiment faire partie des plans du FC Nantes vers la saison prochaine, contrairement à Renaud Emond qui épaulerait le buteur que Waldemar Kita aimerait tant dégoter au cours de ce Mercato estival.

Mais encore faut-il que des courtisans se manifestent pour Coulibaly. Si l’on en croit les informations d’Emmanuel Merceron, bien informé sur les coulisses du FC Nantes, quelques frémissements se font sentir via des championnats lointains.

Des clubs de Russie, de Turquie et des Emirats seraient sur le coup pour recruter Coulibaly mais les approches seraient « timides » pour le moment. Reste à voir si cela se matérialise par des offres concrètes et à quelle hauteur, pour permettre ensuite aux Canaris de se projeter sur leur recherche de la perle rare offensive.