FC Nantes – Mercato : des tensions en interne à propos de Gaich ?

Au FC Nantes, la priorité du mercato est le recrutement d’un attaquant. Les Canaris pistent Adolfo Gaich (21 ans). Mais, le joueur ne fait pas l’unanimité.

Le FC Nantes est en quête d’un attaquant. Après avoir validé les arrivées de Jean-Charles Castelletto (défenseur central) et de Pedro Chirivella (milieu offensif), les Canaris veulent un avant-centre. Le but est de diversifier la menace au sein de l’attaque du FCN. L’année dernière, les hommes de Christian Gourcuff étaient trop dépendants des fulgurances de Moses Simon.

Dans cette optique, le FC Nantes prospectent à la recherche de la perle rare. En fin d’après midi, l’Equipe a annoncé que l’organigramme nantais avait fait une offre pour Adolfo Gaich. Âgé de 21 ans, l’attaquant de San Lorenzo est une des plus belles promesses du football argentin. Problème, le FC Nantes a proposé 3M€ alors que le club argentin en attend 7M€ pour lâcher sa pépite.

Le cas Gaich divise la direction du FC Nantes

Très bien renseigné sur le FC Nantes, Emmanuel Merceron apporte des précisions sur le sujet. D’après une de ses publications, Waldermar Kita ne serait pas favorable à répondre à la demande de San Lorenzo pour Adolfo Gaich. Pour l’heure, le boss nantais ne parait pas vraiment emballé par le profil du colosse (1,91 m).

De plus, l’international argentin (1 sélection) a beaucoup de concurrents à ses trousses. Alors le FC Nantes pourrait déjà se tourner vers d’autres joueurs plus accessibles. Même s’il est prêt à miser beaucoup sur son avant-centre, Kita ne veut pas se tromper dans son choix. Le président nantais espère sans doute réaliser une belle plus value dans le futur. Tant d’informations qui éloignent Adolfo Gaich, pour le moment, loin de la Beaujoire.