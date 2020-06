FC Nantes – Mercato : Dupé vers Toulouse, les Canaris sécurisent leurs arrières !

true

Même si rien n’est encore officiel, Maxime Dupé (FC Nantes, 27 ans) va signer au Toulouse FC. Les Canaris ont prolongé Denis Petric, la doublure d’Alban Lafont.

Si Maxime Dupé (FC Nantes, 27 ans) est arrivé hier à Toulouse pour y passer sa visite médicale, les Violets n’ont pour l’heure rien officialisé. Selon « 20 Minutes Nantes », ce n’est plus qu’une question d’heures puisque le Téfécé et l’ancienne doublure des Canaris se sont entendus autour d’un contrat de trois ans.

Il restait cependant à régler l’accord entre les deux clubs autour d’un transfert compris entre 500 000 et 1 M€ pour finaliser l’opération. D’après « Ouest-France », c’est désormais chose faite et l’officialisation ne devrait plus tarder.

En marge de ce dossier, le FC Nantes a sécurisé son nouveau n°2 Denis Petric, arrivé il y a un an en provenance de Guingamp. Le gardien aurait prolongé en catimini son bail d’une saison supplémentaire jusqu’en juin 2022.