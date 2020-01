FC Nantes – Mercato : Emond va conquérir la Ligue 1, la Belgique y croit

true

Jeudi, le FC Nantes a présenté son nouvel attaquant Renaud Emond (28 ans), arrivé en provenance du Standard de Liège et qui suscite déjà énormément d’attentes dans la Cité des Ducs. Face aux médias, le buteur belge ne s’est pas démonté, assumant d’être le joueur vers qui tous les regards vont se tourner sur les prochaines semaines.

« Laissez-le jouer cinq matches d’affilée et c’est sûr, il va marquer »

Du côté des anciens du Standard, on est en tout cas persuadé de la réussite d’Emond en Ligue 1. C’est en tout cas ce qu’ils affirment à « 20 Minutes » : « Laissez le jouer cinq matchs d’affilée et c’est sûr, il va marquer, croyez-moi, a fait savoir Axel Lawarée, ex-directeur sportif du Standard à l’origine de sa venue en 2015 : Il ne va pas dribbler quatre joueurs, mais il saura aussi se sacrifier pour l’équipe en faisant des appels pour libérer des espaces. Le championnat français est plus physique, plus rapide, mais Renaud ne va rien lâcher et va bosser. Et ce n’est pas parce qu’il change de pays qu’il va perdre ses qualités de buteur ».

« Même s’il ne marque pas, il va tellement courir… »

Coach de Renaud Emond entre 2016 et 2017, Aleksandar Jankovic est lui aussi convaincu par la réussite de son ancien poulain : « C’est un garçon extraordinaire, un attaquant généreux comme je les aime. Même s’il ne marque pas, il va tellement courir qu’il va libérer des espaces pour les autres. Quoi qu’il arrive, il va peser sur les défenses en Ligue 1, vous verrez ».