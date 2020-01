FC Nantes – Mercato : Gourcuff a résolu un vrai problème avec l’arrivée d’Emond

true

Absent de la présentation officielle de Renaud Emond, l’entraîneur du FC Nantes Christian Gourcuff s’est exprimé à son sujet ce vendredi devant la presse. Tout d’abord pour afficher sa confiance quant à sa présence face à l’ASSE dimanche. « Les délais devraient être respectés. S’il est qualifié, il viendra avec nous », a confié le coach nantais.

Christin Gourcuff, qui a confirmé avoir « validé » le profil d’Emond, voit surtout en lui un avantage certain. Celui de moins exposer des jeunes qui se retrouvaient en première ligne en cas de pépin pour Coulibaly. « C’est un secteur où on était un peu fragiles. On a des jeunes, qui sont encore un peu tendres pour compter complètement sur eux. On savait que c’était un secteur sur lequel on ne négligerait pas un renfort. Son arrivée s’est faite assez vite », a expliqué Gourcuff.

Amoureux des Canaris, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du FC Nantes, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #FCN #Canarishttps://t.co/8UjuyeVXB9 pic.twitter.com/HUJbTSwGTP — But! Nantes (@ButNantes) 20 février 2019

Le coach nantais a notamment estimé que le jeune Elie Youan avait été sans doute exposé trop rapidement en équipe première. « Il a eu beaucoup d’opportunités de jouer. Je me pose la question de « était-ce trop tôt ? » parce qu’il a du mal à digérer. C’est le danger pour les jeunes. Il faut qu’il se remette dedans. Il faut prendre le temps avec les jeunes », a conclu Gourcuff. L’arrivée d’Emond va donc lui en donner.