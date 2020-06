FC Nantes – Mercato : Gourcuff a soumis une nouvelle requête à ses dirigeants

true

Christian Gourcuff, l’entraîneur du FC Nantes, serait particulièrement sensible à l’évolution de son milieu de terrain, Abou Ba.

Pour Christian Gourcuff et le FC Nantes, l’heure est à la préparation de l’effectif en vue de la saison prochaine. En attendant d’autres recrues, Jean-Charles Castelletto et Pedro Chirivella sont déjà attendus chez les Canaris. Et Christian Gourcuff compte également sur ses ressources en interne.

Un certain Abou Ba fait partie de celles-ci. Il y a un an, le jeune milieu de terrain de 21 ans débarquait en provenance de Nancy avant d’être rapidement prêté pour une saison mitigée du côté de l’Aris Salonique. Un an plus tard, le coach nantais serait disposé à lui laisser sa chance.

Amoureux des Canaris, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du FC Nantes, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #FCN #Canarishttps://t.co/8UjuyeVXB9 pic.twitter.com/HUJbTSwGTP — But! Nantes (@ButNantes) 20 février 2019

Manu Lonjon, sur son Live Twitch, a en effet révélé que Gourcuff avait soumis une requête précise aux dirigeants. « Christian Gourcuff a demandé à arrêter les négociations avec Abou Ba. Il veut le voir. Il estime qu’il n’a pas de joueur dans son profil et veut donc le voir à l’oeuvre avant de prendre une décision pour un prêt ». Voilà un joueur qui va donc jouer gros pendant la préparation estivale.