FC Nantes – Mercato : Gourcuff ne veut pas d’un loft chez les Canaris !

true

Pour Christian Gourcuff, il est hors de question que le FC Nantes ne mette en place un loft pour gérer ses quelques indésirables.

Partant en stage à Annecy avec 30 joueurs, Christian Gourcuff ne souhaite pas écrémer son groupe au FC Nantes pour l’instant. Et ce même s’il devra faire quelques choix dans les prochaines semaines et en pensant déjà au second Mercato qui démarrera le 15 août et s’étendra jusqu’au 5 octobre.

« Je ne veux pas faire de loft même si je souhaite réduire le groupe. Même si c’est un handicap de partir avec un groupe aussi nombreux. Sur le plan relationnel il faut être capable de surmonter ça. Après on verra bien comment ça se passe mais on n’exclut personne », a justifié le coach des Canaris dans « Presse-Océan ».

Placés sur la liste des transferts, Molla Wagué, Samuel Moutoussamy, Abdoulaye Touré et Kalifa Coulibaly sont tous du voyage. Si trois des quatre éléments cités disposent d’un bon de sortie du fait de perspectives de temps de jeu réduites, le capitaine du FCN est dans un autre cas de figure. S’il n’est pas très vindicatif pour l’instant, Touré a réclamé à maintes reprises la possibilité de s’en aller. La direction espère le céder en Angleterre contre 15 M€.