FC Nantes – Mercato : Gourcuff nourrit encore deux gros regrets 

Déjà tourné vers le mercato d’été et la saison prochaine au FC Nantes, Christian Gourcuff est revenu sur son premier marché des transferts chez les Canaris.

Cette semaine, Christian Gourcuff a esquissé le profil des joueurs qu’il souhaitait recruter au FC Nantes cet été. « La clé, c’est la stabilité sur le plan technique. L’idée, c’est de conserver cet effectif dans la grande majorité, en l’enrichissant de quelques joueurs qui correspondent plus à nos choix de jeu. Ce n’est pas une révolution mais l’idée, c’est de renouveler et d’amener de l’enthousiasme en gardant une stabilité qui est la meilleure garantie pour travailler », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.

Si le coach des Canaris semble se tourner vers des profils de joueurs estampillés L1, il noublie pas que Waldemar Kita n’aura sans doute pas les coudées franches pour recruter cet été. Le président du FC Nantes restera dépendant du mercato, comme ce fut le cas à sa prise de fonctions de Gourcuff l’été dernier.

Gourcuff regrette les départs de Lima et Rongier

« Mon arrivée au FC Nantes ? Je ne dirais pas difficile, au contraire. Vous n’avez pas à vous poser de question. Vous faites avec l’effectif en place. Mes seuls regrets ont été les départs de Valentin Rongier et de Lucas Lima, a-t-il glissé dans Ouest France. Ce n’était pas la volonté du club de s’en séparer et on pouvait imaginer une saison différente avec ces deux garçons. Mais quand j’ai signé, je n’avais pas d’exigence, mais je voulais faire du mieux possible. »