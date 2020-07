FC Nantes – Mercato : Gourcuff pousse certains à se poser la question d’un départ

true

Christian Gourcuff, l’entraîneur du FC Nantes, doit composer avec un secteur offensif bien chargé. Ce qui semble l’ennuyer.

Alors que le FC Nantes a démarré sa préparation avec une large victoire face à Nyon (6-0), Christian Gourcuff s’affaire à composer l’effectif qu’il aura sous la main la saison prochaine. Et comme le relaie Ouest France, le technicien des Canaris est confronté à une surcharge du secteur offensif, notamment au poste d’avant-centre.

Voilà pourquoi le technicien nantais, après la rencontre, a fait passer des messages clairs. Pour certains de ses jeunes notamment comme Elie Youan ou Bridge Ndilu qui ne semble pas avoir sa confiance pour entrer dans la rotation nantaise. « Les prêts sont intéressants. Celui de Randal lui a été profitable par exemple », a estimé Gourcuff, faisant référence à Randal Kolo-Muani qui réalise un début de préparation intéressant.

Pour les jeunes mais aussi pour Coulibaly ?

Mais cela peut concerner de manière plus large les attaquants que Gourcuff ne retiendra pas. On pense notamment à Kalifa Coulibaly qui n’est pas franchement désiré par le coach du FC Nantes, soucieux de voir arriver un autre buteur pendant l’été. « Ça ne sert à rien d’avoir six joueurs s’ils ne jouent jamais, ce n’est pas intéressant pour le joueur en question. C’est maintenant, pendant la préparation, qu’il faut se poser des questions », a estimé le coach nantais qui aimerait donc voir certains départs se concrétiser.