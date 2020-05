FC Nantes – Mercato : Gourcuff rappelle une vérité à Kita en matière de recrutement

true

L’entraîneur du FC Nantes a tenu à rappeler qu’il n’était pas toujours nécessaire de recruter. Un message indirect à son président.

Entre un Christian Gourcuff au profil formateur et un Waldemar Kita aux achats impulsifs, le courant semblait ne pas devoir passer. Pourtant, tout se passe bien pour les deux hommes au FC Nantes depuis un an. Mais ça n’a pas empêché le technicien breton d’envoyer un message fort à son président lors d’une interview sur le site officiel.

« On est tellement dans l’éphémère qu’on a tendance à chercher ailleurs. Je fonctionne différemment. Le recrutement fait partie de mon boulot et on y réfléchit. Mais il ne faut pas se perdre en regardant toujours à l’extérieur. C’est aussi comme ça qu’on construit un groupe. Il faut en tirer la quintessence, permettre aux joueurs de progresser individuellement, trouver des complémentarités, de manière à avoir de la compétence collective. »

« Aujourd’hui, notamment avec des fenêtres de mercato très fréquentes, on est toujours en train de lorgner à droite et à gauche, au détriment du groupe qu’on a. Il faut investir dans ce qu’on a. Ça demande de la patience, du travail et du temps. Sinon, on n’est que dans l’éphémère. Ce que je regrette, c’est qu’on n’ait plus le temps pour investir dans le travail. Je me concentre sur mon groupe de joueurs. C’est comme ça que je vois les choses. C’est la même chose pour le staff. En arrivant, j’ai conservé le staff en place. Ça a fonctionné sur le plan relationnel et sur le plan du travail, en utilisant les compétences de chacun. C’est l’investissement dans le temps qui permet d’être performant. »