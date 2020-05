FC Nantes – Mercato : Gourcuff revoit la politique de recrutement des Canaris

true

Christian Gourcuff veut renforcer l’effectif du FC Nantes de manière raisonnable. Pour parvenir à ses fins, le technicien breton veut essentiellement des profils estampillés L1.

Cette semaine, Christian Gourcuff a déjà esquissé le profil des joueurs qu’il souhaitait recruter au FC Nantes cet été.

« La clé, c’est la stabilité sur le plan technique. L’idée, c’est de conserver cet effectif dans la grande majorité, en l’enrichissant de quelques joueurs qui correspondent plus à nos choix de jeu. Ce n’est pas une révolution mais l’idée, c’est de renouveler et d’amener de l’enthousiasme en gardant une stabilité qui est la meilleure garantie pour travailler », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.

Gourcuff a changé de braquet

« On est prudent mais on a des plans. L’idée n’est pas de prendre un grand nombre de joueurs, mais surtout dans certains registres. L’objectif, c’est d’avoir un effectif complet le plus vite possible. Il y a aussi l’apport des jeunes du centre de formation », a poursuivi le coach du FC Nantes. S’il n’a pas donné de plus amples informations sur les pistes lancées, on a a appris que Jean-Charles Castelletto (25 ans) pourrait quitter le Stade Brestois pour rejoindre les rangs des Canaris.

Ce profil estampillé L1 répond au nouveau filon que souhaite activer Gourcuff tout au long du mercato. « Castelletto, choix poussé par Gourcuff. Il souhaite un mercato quasiment 100% L1. Pas dans la culture de cette direction, mais c’est son souhait », glisse l’inciter Emmanuel Merceron. Sera-t-il suivi par Mogi Bayat ? Rien n’est moins sûr…