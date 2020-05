FC Nantes – Mercato : Kita confirme pour Simon et donne la tendance de l’été

true

Waldemar Kita, le président du FC Nantes, s’est confié dans un long entretien accordé à Presse Océan. Notamment sur le sujet du Mercato.

Alors que la saison du FC Nantes est officiellement terminée, les Canaris peuvent se pencher sur le Mercato estival. Waldemar Kita, le président nantais, a évoqué le sujet en longueur.

Le sujet des joueurs dont le contrat (ou le prêt) arrive à échéance est crucial. Alors que Presse Océan révèle que Benavente, Khrin, Homawoo ne devraient pas être conservés, le président nantais confirme en revanche que Moses Simon devrait bien signer définitivement avec Nantes. « Normalement, on lève l’option d’achat. On va le garder. C’est un excellent joueur, avec une bonne mentalité. »

Amoureux des Canaris, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du FC Nantes, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #FCN #Canarishttps://t.co/8UjuyeVXB9 pic.twitter.com/HUJbTSwGTP — But! Nantes (@ButNantes) 20 février 2019

Pour le cas des joueurs prêtés cette saison, Kita annonce analyser la situation « ce week-end avec le coach », mais pour la publication Evangelista, Dupé, Braat, Kolo Muani et Ba ne devraient pas faire leur retour au sein au club. Enfin, le président du FC Nantes a donné le cap pour la manière dont le Mercato sera géré. « On travaille dessus depuis 6 mois, ça dépendra aussi du Mercato en général. On veut garder le maximum de joueurs. Vu la situation, ils seront contents de rester », a glissé le président nantais.