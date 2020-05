FC Nantes – Mercato : Kita est en attente de 18 M€ pour contrer les effets de la crise

true

Le président du FC Nantes Waldemar Kita est touché par la crise économique mais il compte bien voir de l’argent qui lui est dû lui revenir tôt ou tard.

Waldemar Kita est encore chamboulé par l’arrêt net de la saison. Le président du FC Nantes a encore échangé sur le sujet mardi sur l’antenne de L’Équipe du soir en se prenant le bec avec Roxana Maracineanu. La tension ne semble pas retombée et pourrait avoir des effets dévastateurs sur le mercato des Canaris. Le patron du FCN le dit et le répète : il a les reins assez solides pour faire face à la crise économique provoquée par la pandémie. Cela ne veut pas dire non plus qu’il fermera les yeux sur l’argent qui lui est dû.

« On attend toujours le règlement de l’ordre de 6 M€ pour Lucas Lima », explique Kita dans L’Équipe. Le président du FC Nantes fait référence au transfert l’été dernier de son latéral gauche brésilien à Al Ahli. Le club saoudien n’a pas payé la moindre échéance en raison d’un litige avec la FIFA. Le FCN avait saisi l’instance internationale qui a condamné Al-Ahli à payer mais le club saoudien a également fait appel devant le TAS, qui doit statuer dans les prochaines semaines.

Kita n’a toujours pas digéré le dossier YelloPark

Kita espère un autre chèque, qui sera néanmoins plus dur à encaisser puisqu’il concerne l’abandon du projet Yellopark par la Métropole nantaise en février 2019. « Il faudrait que les conditions soient bien réunies, relève-t-il. En tout cas, nous avons saisi le tribunal administratif pour le préjudice des 12 M€ investis dans le travail préparatoire au stade qui devait voir le jour en 2022, alors que la mairie et la Métropole s’étaient engagées. » La requête avait été adressée le 22 janvier.