FC Nantes – Mercato : Kita et Gourcuff pas concernés par le marché franco-français ?

Le mercato franco-français qui s’ouvre ce lundi pourrait permettre à certains clubs de se refaire une petite santé financière. Le FC Nantes est-il seulement concerné ?

La France est l’un des rares pays d’Europe à avoir décidé de ne pas reprendre le football en raison de la crise sanitaire. Le mercato franco-français qui démarre aujourd’hui est censé compenser le manque à gagner des clubs de l’Hexagone, qui devraient en profiter pour faire plus d’emplettes que d’habitude sur leur propre sol.

Surtout, le marché qui débute ce matin devrait durer quatre mois et fermer le 2 octobre, fermant ici après six semaines de reprise du championnat, contre seulement trois en règle générale. Son nouvelle exposition dans le temps sera forcément un plus pour les clubs français, encore faut-il qu’ils aient des ouvertures avec des pistes domestiques.

Le FC Nantes regarde-t-il vraiment en France ?

Le FC Nantes, très tourné vers d’autres marchés depuis plusieurs mois (Portugal, Belgique), pourrait n’avoir pas grand intérêt avec ces nouvelles règles du jeu. Maxime Thomas ne s’avance pas mais semble en douter. « Mercato franco-français ouvert. Pas sûr que ça concerne beaucoup le FC Nantes mais bon… », a glissé le fondateur du site La Maison Jaune ce lundi. La piste Yoann Court (30 ans) pourrait éventuellement le faire mentir.