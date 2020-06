FC Nantes – Mercato : Kita négocie un nouveau projet séduisant pour Dupé

true

Sur le départ du FC Nantes, Maxime Dupé (27 ans) pourrait rebondir en Ligue 2, où le Toulouse FC serait enclin à bâtir son nouveau projet autour de lui.

Le FC Nantes fait partie des clubs de Ligue 1 qui ont dégainé le plus vite au mercato. Conscients qu’il faudrait agir rapidement en ces temps de crise sanitaire et de marché décalé, les Canaris ont déjà fait signer Jean-Charles Castelletto, Pedro Chirivella et levé l’option d’achat de Moses Simon (24 ans).

Christian Gourcuff pourra donc au moins compter sur trois nouveaux renforts la saison prochaine, sans compter les nombreux jeunes verrouillés par le FC Nantes en interne. Au rayon des départs, certains joueurs sont poussés vers la sortie. Maxime Dupé, qui se sait relégué derrière Alban Lafont et Denis Petric, négocie depuis quelque temps un nouveau départ (en L2 ?).

Dupé proche du Toulouse FC

Et la destination du gardien des Canaris semble toute trouvée : le Toulouse FC, où il aura une place de titulaire assurée avec la signature annoncée de Baptiste Reynet à Nîmes. « Pour remplacer Baptiste Reynet, Toulouse est en négociations avancées avec Nantes pour Maxime Dupé », assure le journaliste de RMC Sport Loïc Tanzi. La question est de savoir s’il s’agit d’un prêt ou d’un transfert sec.