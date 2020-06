FC Nantes – Mercato : Kita prêt à se rabattre sur un buteur de seconde zone ?

true

Désireux de recruter un nom au poste d’attaquant de pointe au mercato, le président du FC Nantes Waldemar Kita a-t-il les moyens de ses ambitions cet été ?

Waldemar KIta en a fait une obsession. Cela fait déjà plusieurs périodes de mercato où le président du FC Nantes affiche son souhait de recruter un nom en attaque. S’il avait déjà pensé à un crack comme Hatem Ben Arfa, c’est bel et bien le poste d’avant-centre qui tient le big boss des Canaris en haleine.

Une première offre a ainsi été envoyée en ce sens pour Adolfo Gaich. Celle-ci tournerait autour de 3,5 millions d’euros, ce qui ne fera pas le poids quand on voit la concurrence qui sévit dans ce dossier compliqué. Le Benfica Lisbonne aurait d’ailleurs déjà pris les devants. Manu Lonjon pose d’ailleurs un doute sur le sujet. « On a d’abord annoncé un budget autour de 8-10 millions d’euros pour recruter cet attaquant, mais ils n’ont offert que 3,5 pour Gaich. À voir », a-t-il glissé perplexe dans son Manu Time.

Beauguel peut-il être attrayant pour le FC Nantes ?

Cette frilosité pourrait-elle mener le FC Nantes à un attaquant de seconde zone ? Possible. En tout cas, la piste menant à Jean-David Beauguel pourrait devenir tout de suite plus crédible. Deuxième meilleur buteur du championnat de République Tchèque la saison dernière avec 15 buts, Jean-David Beauguel (28 ans) brille au Viktoria Plzen, où il est sous contrat jusqu’en juin 2022. Selon Foot Mercato, des clubs de deuxième partie de tableau en Ligue 1, de Championship et de Süper Lig (Turquie) sont intéressés. Le FC Nantes n’est pas nommément cité mais rappelons qu’il a terminé l’exercice écoulé à la 13e place…