FC Nantes – Mercato : Kita repart à l’attaque pour Doumbia (Sporting)

Le président du FC Nantes, Waldemar Kita, va formuler une deuxième offre pour le milieu défensif, la première ayant été repoussée par le Sporting Portugal.

Le FC Nantes est visiblement très attaché à Idrissa Doumbia. En effet, selon les informations de Foot Mercato et du quotidien portugais A Bola, les Canaris s’apprêtent à formuler une deuxième offre pour le milieu de terrain défensif ivoirien de 22 ans. La première, de 4 M€, a été repoussée par les Lions.

La deuxième devrait être supérieure d’un million d’euros. Le Sporting ne compte plus vraiment sur son joueur, que le nouvel et prometteur entraîneur Ruben Amorim a relégué sur le banc alors qu’il était auparavant titulaire. Point positif pour le FC Nantes : les Vert et Blanc ont besoin de renflouer les caisses après des années de résultats décevantes et de politique de transferts dispendieuse. Point négatif : Doumbia est sous contrat jusqu’en 2024 et ils ne comptent pas le brader.

Site de référence en matière de valeur des joueurs, Transfermarkt situe cependant la valeur de l’Ivoirien aux alentours de 4 M€. Waldemar Kita ne devrait donc plus être trop loin de la vérité et il pourrait annoncer très prochainement l’arrivée d’un nouveau joueur à Christian Gourcuff…