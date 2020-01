FC Nantes – Mercato : Kita va recruter en défense, Sagna approché

true

Si le FC Nantes a semble-t-il trouvé une attaque entre l’efficace Moses Simon, la recrue hivernale Renaud Emond et le retour en grâce d’Anthony Limbombé, c’est désormais un autre problème qui inquiète les Canaris. En effet, face à l’OL en 16e de finale de Coupe de France (défaite 3-4), le FCN a montré une fragilité défensive qu’on ne lui connaissaient pas.

Les failles défensives mises au grand jour

« On aurait pu prendre 7 ou 8 buts ce soir. C’est trop et c’est nouveau », a déploré Christian Gourcuff, conscient de l’importance de Nicolas Pallois dans son secteur défensif : « Avec Nicolas, il y aurait eu un autre match, mais c’est comme ça ! » Que ce soit dans les couloirs où Charles Traoré et Dennis Appiah sont amenés à enchaîner les matches, ou bien dans l’axe où le FCN se retrouve en difficulté dès lors qu’il y a des absents, l’effectif manque de profondeur.

La piste Bacary Sagna (libre) vite écartée

Selon « 20 Minutes Nantes« , l’apathie défensive de l’arrière-garde nantaise pourrait renforcer Waldemar Kita dans sa conviction qu’il faut aller chercher un défenseur supplémentaire d’ici au 31 janvier. L’homme d’affaires franco-polonais envisageaient déjà une arrivée dans le secteur avant la réception de l’OL. La question va désormais porter sur le profil. Christian Gourcuff souhaitait initialement un latéral polyvalent. Il se pourrait que ce fameux latéral soit aussi destiné à occuper un poste de défenseur central…

Toujours selon David Phelippeau, journaliste pour le site du quotidien gratuit, le FCN s’est renseigné la semaine passée sur le cas de Bacary Sagna (libre depuis son départ de l’Impact Montréal, 36 ans) mais n’a pas poussé plus loin les contacts avec l’ancien Gunner…