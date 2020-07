FC Nantes – Mercato : la Beaujoire, les Girondins, Gourcuff… Pedro Chirivella se confie

true

Le milieu espagnol débarqué de Liverpool a accordé une interview au site officiel des Canaris, évoquant notamment Christian Gourcuff et la Beaujoire.

Le FC Nantes a mis du temps à finaliser l’arrivée de Pedro Chirivella mais le milieu de terrain espagnol est enfin un Canari. Et il a donc accordé une interview au site officiel du club dans lequel il a évoqué ses débuts avec Liverpool sur la pelouse des Girondins de Bordeaux où évoluait un certain Nicolas Pallois, l’ambiance de la Beaujoire ou le beau prôné par Christian Gourcuff.

La France, un bon souvenir pour lui

« J’ai joué mon premier match chez les pros avec Liverpool à Bordeaux en 2015. C’était un super moment. J’étais sur le banc et Kolo Touré s’est blessé après 20 minutes en première période. Je n’étais pas du tout prêt à rentrer mais le coach, Brendan Rodgers, m’a dit de me préparer. C’était très spécial pour moi. Je me souviens très bien de qui était en face ! J’ai un peu discuté avec Fabio lors du premier déjeuner collectif parce que j’ai tout de suite reconnu Nicolas Pallois. Il m’a confirmé que j’avais joué contre lui ce jour-là. »

Le style de jeu de Gourcuff et celui de la L1

« J’ai pu parler avec Christian Gourcuff à plusieurs reprises. Je sais quel style de jeu il apprécie et j’ai hâte de commencer à m’entraîner et voir ce que nous allons pouvoir faire ensemble. Il sait très bien à quel poste j’évolue et connaît mes qualités. D’est un nouveau départ et je suis impatient à l’idée de découvrir le championnat de France. La Ligue 1 est l’un des meilleurs championnats en Europe et il est très intéressant pour un jeune footballeur à la recherche d’une belle opportunité. Je suis vraiment très heureux d’être là et il me tarde de commencer à jouer dans cette ligue. »

L’ambiance de la Beaujoire après avoir connu Anfield

« Beaucoup de personnes m’ont parlé de l’ambiance qu’il y a ici à Nantes et, pour eux, les fans font partie des meilleurs du pays. Je suis évidemment impatient de faire connaissance avec eux et j’espère que nous pourrons accomplir une très belle saison ensemble. Je suis allé visiter la Beaujoire lundi. C’est un superbe stade. »