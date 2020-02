true

Souvent considéré comme le directeur sportif officieux du FC Nantes, l’agent franco-iranien Mogi Bayat suscite beaucoup de fantasmes du côté de la Cité des Ducs. Discret dans les médias, l’agent le plus influent de Belgique – proche de Waldemar Kita – serait devenu la plaque tournante des transferts chez les Canaris… Et même l’agent de l’ultime pépite Imran Louza.

« 20 Minutes Nantes » a donc réalisé son enquête autour de Bayat pour savoir quel était réellement son impact. Si peu de témoins interrogés acceptent de parler sans que l’on masque leur nom, ce n’est clairement pas le cas de Philippe Mao, patron de la cellule de recrutement du FCN.

« On est ouvert à d’autres réseaux »

Or, si la quasi totalité des deals avec le FC Nantes se fait par le biais de l’entremise de Mogi Bayat aujourd’hui, l’intéressé ne serait en réalité qu’une forme de proposition comme une autre au sein des réseaux internes au club.

« Il n’est pas salarié du club, ni directeur sportif officieux. Il propose des noms, la cellule et le coach valident ou pas. Il fait le dealmaker, l’interface entre les agents des joueurs et les clubs (…) Moi, je suis le garant, le garde fou de l’équilibre du recrutement. Il ne faut effectivement pas tomber dans le monopole, ça peut être le risque. On est ouvert à d’autres réseaux et pas seulement à ceux de Mogi », a-t-il assuré. Une ouverture pas si flagrante puisque, sur les deux derniers Mercatos, seul Mehdi Abeid est arrivé sans l’aide de Bayat…