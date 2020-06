FC Nantes : Mercato, la concurrence, la Bretagne… Les premiers mots de Castelletto

true

Première recrue de l’été au FC Nantes, Jean-Charles Castelletto (ex-Stade Brestois) était présenté à la presse locale ce jeudi matin. Morceaux choisis.

Sur sa décision de signer au FCN

« Je voulais voir de quoi j’étais capable, d’où le fait de ne pas être resté à Brest et d’où ma signature à Nantes. C’est une grande institution, un grand club, et je me voyais bien rester en Bretagne. Ma famille et moi-même souhaitions voir autre chose ».

Sur la concurrence

« Personne n’est jamais sûr d’être titulaire, il faudra faire le travail sur et en dehors du terrain. Je veux progresser, et je sais que le coach Gourcuff fait progresser ses joueurs. Et avec des joueurs comme Nicolas Pallois et Andrei Girotto qui ont de l’expérience en Ligue 1, je veux voir de quoi je suis capable ».

Sur son profil

« Pour un défenseur central, je suis assez rapide. Je suis aussi assez rugueux, j’ai une bonne détente (…) Je suis un joueur qui aime bien ressortir avec le ballon, comme on le faisait à Brest. Donc cette philosophie de jeu du coach me plaît ».

Sur la Beaujoire

« J’étais venu en tant que spectateur au Stade de la Beaujoire quand j’étais petit, avec mon père, parce qu’on allait souvent à La Baule en vacances. Et j’y ai déjà joué avec l’AJ Auxerre en Coupe de la Ligue 2013 ».

Retranscription : compte Twitter du FC Nantes.