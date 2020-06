FC Nantes – Mercato : la dernière recrue des Canaris a failli rejoindre le LOSC

A l’image du buteur Babacar Leye, en provenance des Voltigeurs de Châteaubriant, le FC Nantes veut renforcer son équipe réserve avec des jeunes talents susceptibles d’intégrer ensuite l’équipe de Christian Gourcuff. C’est dans cette optique que les Canaris s’apprêtent à recruter le milieu de terrain Billal Chabani, qui évolue actuellement à l’Excelsior Mouscron. Au vu de l’influence de Mogi Bayat dans le recrutement du FC Nantes, et de son très important réseau belge, il y a fort à parier que cette arrivée ait bénéficié de son influence.

