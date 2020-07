FC Nantes – Mercato : la piste Rebocho (EAG) remonte à la surface… et se fait descendre

true

Le transfert du latéral gauche portugais de 25 ans de Guingamp au FC Nantes serait acté à 95%. Ce dont doute grandement un insider…

Véritable serpent de mer, Pedro Rebocho est à nouveau annoncé au FC Nantes ! Selon le journaliste de Oh My Goal Hugo Le Carnec, le latéral gauche de l’En Avant Guingamp serait à deux doigts de s’engager avec les Canaris. Ce serait même fait à « 95% » et il se pourrait « qu’il signe dans les prochains jours ».

Prêté au Besiktas la saison passée, le Portugais de 25 ans n’a pas été retenu par les Aigles car ils n’avaient pas les moyens de lever son option d’achat. D’ailleurs, dès qu’il s’est approché du total de matches qui allait rendre son transfert automatique, les dirigeants turcs ont fait en sorte qu’il ne joue plus. Revenu en Bretagne, Rebocho n’a pas l’intention de jouer en L2.

Néanmoins, est-ce que ce sera à Nantes ? L’insider Emmanuel Merceron en doute… « Comme je disais ce matin, il y a un mois, la direction ne savait même pas qui c’était. Donc difficile d’y croire, mais c’était il y a un mois. Connaître le joueur, c’est le rôle du directeur sportif (Philippe) Mao. Avec sa cellule. Mais si un nom ne dit rien à Franck Kita, alors ça veut dire qu’il n’est pas arrivé jusqu’à lui. Donc pas de contacts. »