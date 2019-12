FC Nantes – Mercato : l’arrivée de Foulquier fortement compromise…

true

En quête de joueurs de couloirs, le FC Nantes creuse de nombreuses pistes à l’approche du Mercato. Comme évoqué ces derniers jours, les Canaris s’étaient notamment montrés intéressés par Dimitri Foulquier (Watford, 26 ans). Une piste qui semblerait aujourd’hui avoir du plomb dans l’aile.

Tout serait ok entre Foulquier, Watford et Grenade

En effet, sauf retournement de situation de dernière minute, l’ancien joueur du Stade Rennais devrait rejoindre le club de Grenade (D1 espagnole)… où il a déjà évolué par le passé. D’après le média catalan « Ideal », tout serait quasiment ficelé entre les deux clubs pour un prêt avec option d’achat automatique de l’arrière droit français. Le deal pourrait même être acté dans le courant de la semaine avec un contrat de trois ans à la clé pour Foulquier.

Toujours selon ce même média, le FCN était bien sur le coup et avait même formulé une offre de transfert supérieure – avoisinant les 2 M€ – mais la désir de Dimitri Foulquier de revenir en Espagne était plus fort. Le FC Nantes et Christian Gourcuff vont donc devoir s’orienter vers d’autres pistes pour leur latéral droit…