FC Nantes – Mercato : le dossier Assalé bouleversé par le Real Madrid ?

Cible du FC Nantes, Roger Assalé (prêté par les Young Boys de Berne à Leganes) sera fixé dimanche sur son avenir en Liga.

Lors du second Mercato, le FC Nantes va chercher à recruter un attaquant. Si Waldemar Kita planche plutôt pour l’arrivée d’un vrai « n°9 », Christian Gourcuff rêve plutôt d’un joueur polyvalent capable de s’aligner sur tout le front de l’attaque. Pour le technicien breton, Roger Assalé (Leganes, 26 ans) serait même la cible parfaite… Mais l’avenir de l’Ivoirien n’est pas encore fixé.

Son option d’achat dépend de deux conditions …

Prêté par les Young Boys de Berne en Liga, Assalé verra son avenir en Espagne tranché ce dimanche à l’occasion de la dernière journée de Liga. Dix-huitième et premier relégable, Leganes doit gagner et espérer un faux pas du Celta Vigo (17e avec un point d’avance) pour se sauver. Si le club ibérique se sauve alors l’option d’achat automatique d’Assalé, comprise entre 5 et 6 M€, sera automatiquement levée. Dans le cas contraire, Leganes n’aura pas les moyens de le conserver et l’attaquant rentrera à Berne où il a encore un an de contrat… Et Nantes pourra alors formuler une offre pour tenter de l’attirer.

… Battre le Real Madrid et espérer un faux pas du Celta Vigo

Le dossier Roger Assalé aurait pu se régler jeudi mais Leganes s’est offert un improbable sursis au Pays-Basque sur la pelouse de l’Athletic Bilbao (2-0 avec le premier but de l’Ivoirien d’ailleurs) alors que le Celta perdait dans le même temps chez lui.

Désormais, la donne est très claire concernant le maintien. Leganes devra s’imposer dans son antre de Butarque contre le Real Madrid, champion pour la 34e fois jeudi, et espérer que les Galliciens de Vigo laissent des plumes sur la pelouse de la lanterne rouge de l’Espanyol, déjà relégué et qui est totalement démobilisé (8 défaites consécutives). Le challenge est immense et il règlera quoi qu’il arrive le cas Assalé.