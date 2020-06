FC Nantes – Mercato : le point sur le dossier de l’attaquant

true

Ouest-France a fait le point sur le dossier de l’attaquant, priorité de l’été au FC Nantes. Un feuilleton qui n’a pas encore réellement démarré chez les Canaris.

Sur son site internet, « Ouest-France » a évoqué la suite du Mercato du FC Nantes. Le média local est également revenu sur l’épineux dossier de l’attaquant de pointe. La priorité estivale des Canaris. Pas totalement convaincu par Renaud Emond, arrivé cet hiver du Standard, Christian Gourcuff penche pour un autre profil.

Assalé, ce n’est pas pour tout de suite !

Pour l’heure, le FCN n’a pas encore réellement attaqué le dossier. Si l’entraîneur des Jaune et Vert apprécie beaucoup Roger Assalé (prêté par les Young Boys de Berne à Leganes), aucune avancée n’est possible sur le dossier avant la fin de saison de Liga. Son club actuel dispose d’une option d’achat et garde la priorité pour l’instant.

Kita est prêt à mettre le paquet

Du côté de Waldemar Kita, on n’imagine pas tout à fait le même profil. L’homme d’affaires franco-polonais cherche davantage un finisseur. Ambitieux, il serait prêt à investir de manière significative sur le poste durant l’été. L’enveloppe alloué à ce recrutement pourrait même atteindre les 10 M€ comme l’a fait savoir le spécialiste Mercato Manu Lonjon. Sans doute avec la vente de Kalifa Coulibaly que les Canaris envisagent de sacrifier.