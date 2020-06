FC Nantes – Mercato : le remplaçant de Coulibaly déjà ciblé en Belgique ?

true

Du côté du FC Nantes, la quête d’un buteur pour remplacer Kalifa Coulibaly semble une priorité estivale. Et la Belgique pourrait encore aider.

Il y a quelques mois, afin de combler les besoins du FC Nantes au poste de numéro neuf, Renaud Emond est arrivé sur les bords de l’Erdre. L’attaquant belge, rapidement coupé dans son élan par la saison mise en pause, n’a pas vraiment eu le temps de s’imposer à la pointe de l’attaque des Canaris.

Le chantier devrait donc se prolonger cet été à ce poste où il semble acquis que l’attaquant malien Kalifa Coulibaly, trop irrégulier, devrait quitter les Canaris cet été. Pour le remplacer, le FC Nantes a donc besoin d’un buteur et pourrait regarder de nouveau… en Belgique.

Selon plusieurs médias belges et notamment Voetbal24, les Canaris seraient sur la piste de Kaveh Rezaei. Avant-centre de 28 ans, Rezaei appartient au Club Bruges qui ne compte plus vraiment sur lui, mais sort surtout d’un prêt réussi à Charleroi (13 buts en 21 matchs) dont le directeur technique n’est autre que… Mehdi Bayat, frère de Mogi dont l’influence en terme de recrues au FC Nantes n’est plus à démontrer. Justement, Charleroi ne serait pas contre accueillir de nouveau Rezaei lui aussi, alors que les Canaris devront aussi jongler avec la concurrence d’Anvers sur ce dossier.