FC Nantes – Mercato : les Canaris défient l’ASSE pour Cunha (RB Leipzig)

L’ASSE s’intéresse de près à l’attaquant du RB Leipzig Matheus Cunha. Mais elle n’est pas la seule : deux clubs espagnols et surtout le FC Nantes sont également intéressés.

Pas satisfait de son compartiment offensif où aucun buteur ne se dégage, l’entraîneur des Verts, Claude Puel, aimerait recruter une pointure cet hiver tout en laissant partir Robert Beric et Loïs Diony. Il lorgnerait l’attaquant brésilien du RB Leipzig Matheus Cunha, en échec chez les Allemands.

Meilleur buteur du dernier tournoi de Toulon, Cunha rencontre de grosses difficultés à s’imposer en Bundesliga, qu’il fréquente pourtant depuis un an et demi. Son club aimerait le prêter et le joueur lui aussi voudrait aller voir ailleurs. Les Verts ont donc bon espoir de le récupérer.

Mais ils ne sont pas les seuls sur le coup. Selon Foot Mercato, deux clubs espagnols sont intéressés mais aussi le FC Nantes, lui aussi en proie à des difficultés offensives depuis un an maintenant et la tragique disparition d’Emiliano Sala. Les Canaris ont pour eux une meilleure situation au classement et quelques Brésiliens pour aider Cunha à mieux s’intégrer…