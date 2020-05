FC Nantes – Mercato : les Canaris lâchent aussi l’affaire pour Yoann Court !

true

Comme le Stade Brestois, le FC Nantes aurait lâché la piste menant à Yoann Court (ailier en fin de contrat, 30 ans).

En fin de contrat du côté du Stade Brestois, Yoann Court (ailier, 30 ans) ne poussera pas plus loin l’aventure en Armorique. Vendredi après-midi, un dirigeant du club breton a annoncé que le meilleur passeur du club (7 passes décisives cette saison) ne prolongerait pas son bail au delà du présent exercice, faute d’être tombé d’accord sur les conditions financières.

« Ouest-France » ajoute quelques informations complémentaires sur ce dossier qui intéresse également le FC Nantes, qui, après s’être renseigné, aurait formulé une offre pour accueillir le natif de Carpentras. On y apprend que Brest avait quand même fait un effort, offrant une revalorisation à Yoann Court ainsi qu’une prime à la re-signature. Une proposition devenue caduque faute d’une réponse du joueur dans les temps.

D’après le média local, Yoann Court n’ira pas non plus à Nantes. Selon eux, le FCN ne serait « a priori pas intéressé ». Si, comme l’a révélé Manu Lonjon sur son live Twich, Brest s’était indexé sur la proposition du FCN pour tenter de conserver Court, on devine que le désintérêt soudain des Canaris pour le joueur est plutôt d’ordre… financier.