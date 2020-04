FC Nantes – Mercato : les Canaris ont réglé un dossier en toute discrétion

true

En attendant de voir si la saison se termine et le début du Mercato, le FC Nantes s’attaque visiblement à d’autres dossiers.

Si la saison des hommes de Christian Gourcuff est pour le moment à l’arrêt, et que le Mercato reste encore soumis à de grosses inconnues, le FC Nantes ne reste pas inactif et s’occupe notamment des joueurs qu’il aimerait conserver.

Le quotidien Le Télégramme évoque notamment le cas de Charly Jan, jeune gardien de but du club. Agé de 20 ans, Jan est aujourd’hui le quatrième gardien du FC Nantes derrière Lafont, Petric et Oliero. Arrivé à l’été 2018, le jeune portier breton a visiblement donné envie à Christian Gourcuff et son équipe de lui maintenir sa confiance.

Amoureux des Canaris, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du FC Nantes, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #FCN #Canarishttps://t.co/8UjuyeVXB9 pic.twitter.com/HUJbTSwGTP — But! Nantes (@ButNantes) 20 février 2019

D’après le journal local, une prolongation de contrat jusqu’en 2022 a été entérinée. Celui qui a joué 16 matchs avec la réserve pourra donc parfaire sa progression, lui qui a déjà eu l’occasion de s’entraîner à plusieurs reprises avec l’équipe première durant la saison.