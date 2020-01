FC Nantes – Mercato : les Canaris sur un ancien pilier d’Arsenal et des Bleus !

true

Il ne reste plus que six jours pour effectuer les derniers achats hivernaux. Ces six jours, le FC Nantes compte bien les mettre à profit pour renforcer un effectif qui pourrait se mêler à la lutte pour l’Europe dans le sprint final. Il lorgnerait ainsi un élément très expérimenté pour sa défense.

Selon L’Equipe, les Canaris auraient pris contact avec le latéral droit Bacary Sagna. Actuellement sans club après une expérience à l’Impact Montréal, l’ancien international de 36 ans n’est pas décidé à mettre un terme à sa carrière. Lui qui a passé une décennie en Premier League, entre Arsenal (2007-14) et Manchester City (2014-17) pourrait beaucoup apporter, rien que par son vécu.

Pour le poste de latéral droit, le FCN avait d’abord pensé à Dimitri Foulquier. Mais celui-ci a été prêté par Watford à Grenade, qui partage le même propriétaire.