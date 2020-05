FC Nantes – Mercato : les Canaris tenteraient encore de baisser l’option de Moses Simon !

true

Le FC Nantes disposant toujours d’une option d’achat prioritaire pour Moses Simon, le club tenterait de négocier à la baisse l’indemnité.

Si tout le monde au FC Nantes s’accorde pour dire que l’option d’achat pour Moses Simon (Levante, 24 ans) doit être levée, le dossier n’est toujours pas finalisé officiellement. Il y a quelques jours encore, Christian Gourcuff se voulait confiant, parlant de détails administratifs à régler. Mais il semblerait qu’il y ait un peu plus derrière tout ça.

Dans un excellent article qui fait le point sur le Mercato, le site de supporters du FCN « La Maison Jaune » fait le point sur le dossier, révélant que celui-ci serait toujours en négociations sur un dossier ne comptant pas 5 M€ mais plutôt aux alentours de 6 M€. « Le club cherchait notamment à faire baisser le prix à verser pour disposer définitivement des services de l’international nigérian », peut-on lire dans cet article.

Une guerre des nerfs a donc démarré pour l’attaquant aux 9 buts et 8 passes décisives en 30 matches. Guerre des nerfs qui explique sans doute les récents coups de pression dans la presse ibérique avec la menace d’un intérêt du FC Séville, prêt à payer plus de 10 M€ pour ramener Moses Simon. La chance du FCN sur le dossier ? La volonté du Super Eagle de rester dans la Cité des Ducs et la présence dans les négociations de l’ami de Waldemar Kita, Mogi Bayat.