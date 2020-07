FC Nantes – Mercato : les coulisses du recrutement de Chirivella révélées !

true

Il y a quelques jours, le FC Nantes a fait signer libre le jeune milieu espagnol de Liverpool Pedro Chirivella. Philippe Mao raconte les coulisses de cette signature.

En fin de contrat à Liverpool, Pedro Chirivella (23 ans) est arrivé libre au FC Nantes cet été. Pour l’instant, avec l’ex-brestois Jean-Charles Castelletto, il est la tête d’affiche d’un recrutement très ciblé des Canaris. Mais comment le FCN a-t-il eu l’idée de se pencher sur ce profil et finalement doubler des Reds prêts à lui offrir un nouveau contrat de quatre ans ?

Chirivella, un profil validé sur vidéo à cause du confinement

Dans les colonnes de « Presse Océan », Philippe Mao, l’ancien responsable de la cellule de recrutement devenu coordinateur sportif des Canaris, dévoile les coulisses de l’arrivée du milieu espagnol des Reds. « Là, c’est un agent qui nous l’a proposé. Confinement oblige, on n’a pas pu le voir en direct. Entre vidéos, renseignements, retours, on a validé. C’est le terrain qui nous dira si on a été pertinent ou pas dans notre observation », a-t-il expliqué.

FC Nantes. Philippe Mao : « Faire en sorte que tout le monde se sente bien » https://t.co/plXcvSsX7K — Presse Océan (@presseocean) July 5, 2020

Un état d’esprit surveillé de près

Avant de faire signer l’ancien joueur de Valence et se convaincre de la pertinence de ce choix, le FCN a quand même pris soin de faire une enquête préliminaire sur la mentalité du joueur. « Bien sûr. On a eu de bons échos. On peut nous reprocher plein de choses mais, actuellement, quand je vois le groupe du FC Nantes, il est doté d’une super mentalité. Ce sont des bons mecs. Ils sont dans le travail. Et s’ils sont à l’écoute, ils vont progresser », a expliqué Mao.

En espérant que Pedro Chirivella, souvent présenté comme un n°6 léger physiquement, parvienne à s’adapter à une Ligue 1 où la place est souvent donnée à la puissance dans le cœur du jeu. Si Christian Gourcuff a validé ce pari, on devine quand même qu’il y a une idée derrière tout ça…