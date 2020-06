FC Nantes – Mercato : les dessous du dossier Roger Assalé (Leganes)

true

Souhaité par Christian Gourcuff, Roger Assalé (Leganes) n’est pas un dossier simple à gérer pour le FC Nantes. Explications.

Comme annoncé par Mohammed Toubache-Ter et confirmé depuis, Christian Gourcuff souhaite récupérer l’ivoirien Roger Assalé (prêté par les Young Boys de Berne à Leganes, 26 ans) au FC Nantes. Un dossier que le coach des Canaris pousse mais qui n’emballe réellement que lui dans l’Etat-major nantais. En même temps, la réticence du clan Kita peut s’entendre concernant Assalé.

Assalé, un dossier délicat pour se positionner

Aujourd’hui, les conditions d’une éventuelle venue à Nantes sont floues. Le CD Leganes dispose d’une option d’achat prioritaire comprise entre 5 et 6 M€ qui sera automatiquement levée en cas de maintien. Actuellement 19e de Liga à onze journées de la fin et avec trois points de retard sur le 17e (Celta Vigo), le club d’Assalé peut encore se sauver … comme être relégué et renvoyer Assalé aux Young Boys.

Deux cas de figure, pas d’ouverture avant le 19 juillet ?

Aujourd’hui, en fonction des deux cas de figure, le tarif sera différent. Soit Leganes se maintient et est contraint de faire signer l’attaquant ivoirien à un tarif important (entre 5 et 6 M€), posant les bases d’une négociation déjà élevée pour Nantes. Soit Leganes descend et Roger Assalé retourne en Suisse où il a encore un an de contrat et où il sera plus facile de discuter d’un prix revu à la baisse. Dans tous les cas, il est difficile d’imaginer une avancée du dossier avant le 19 juillet, date du dénoument de la Liga.